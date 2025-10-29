Abone ol: Google News

Hatay'da park kavgasında yumruklar konuştu

Samandağ ilçesinde evin önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 09:30
  • Samandağ'da motosiklet parkı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
  • Taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırırken, olay yerine polis ekipleri müdahale etti.
  • Gözaltına alınan kişilerden A.K. tutuklandı, yaralıların sağlık durumu ise iyi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde, evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı.

Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

3. Sayfa Haberleri