Hatay'da park kavgasında yumruklar konuştu

- Samandağ'da motosiklet parkı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
- Taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırırken, olay yerine polis ekipleri müdahale etti.
- Gözaltına alınan kişilerden A.K. tutuklandı, yaralıların sağlık durumu ise iyi.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde, evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı.
Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti.
4 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.