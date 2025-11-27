Hatay’da polis memuru, yoldaki çukuru kürekle kapattı

Hatay’ın Antakya ilçesi 75’inci Yıl Bulvarı’nda, yolda oluşan çukura düşmemek için sürücülerin yaptığı manevralar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

POLİS MEMURU, KÜREKLE ÇUKURU KAPATTI

Bölgede görevli trafik polisi, araçların zarar görmemesi ve trafiğin akışının sağlanması için kendi imkanlarıyla müdahale etti. Polis memuru, eline aldığı kürekle çukuru doldurarak kapattı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Polis memurunun örnek davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılmak üzere görüntülendi.