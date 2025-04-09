Hatay'da şantiyede ayağı kayıp düşen işçinin yüzüne inşaat demiri saplandı

DHA
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir şantiyede çalışan Muharrem Tunç, sabah saatlerinde ayağı kayarak düştü.
Bu sırada yerdeki inşaat demiri, Tunç'un boynundan girip yanağından çıktı.
YÜZÜNE SAPLANAN DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI
Diğer işçilerin ihbarıyla şantiyeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Tunç'u yüzüne saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırdı.
DOKTOR KONTROLÜNDE İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARILDI
Ameliyata alınan Muharrem Tunç’un yüzüne saplanan demir, doktorların kontrolünde itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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