Hatay'da su dolu temele düşen iki kardeş yaşamını yitirdi

Kırıkhan ilçesinde ev yapımı için kazılan ve aşırı yağışlar sonrası suyla dolan temele düşen 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 21:50
Hatay'da su dolu temele düşen iki kardeş yaşamını yitirdi
  • Hatay Kırıkhan'da, su dolu temele düşen 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi.
  • Kardeşlerin cenazeleri babaları tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
  • Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle ev inşası için kazılmış temel suyla doldu.

Su dolu temele 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki Ömer Sert kardeşler düştü. Su dolu temele düşen iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BABALARININ KURTARDIĞI İKİ KARDEŞ HASTANEDE CAN VERDİ

Su dolu temele düşen kardeşleri babaları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kardeşler Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İsmail ile Ömer kardeşler hayatlarını kaybettiler.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

