Hatay'da tel fabrikasında yangın

Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tel fabrikasında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İşçilerin dikkati ve ekiplerin hızlı müdahalesi, olası büyük bir felaketin önüne geçti.

ALEVLERİ İŞÇİLER FARK ETTİ

Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ilk olarak çalışanlar tarafından fark edildi. Durumun ciddiyetini anlayan işçiler, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İTFAİYEDEN HIZLI MÜDAHALE: FACİA ÖNLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Sanayi tesisinde meydana gelen yangının erken fark edilmesi ve hızlı müdahale edilmesi, daha büyük çaplı hasarın önüne geçti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatılırken, fabrikada hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.