Brent petrol rekor kırdı

ABD-İran arasındaki sürtüşmenin bitmesine dair belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı'nın işleyişi ile ilgili endişeler, enerji fiyatlarının üzerindeki artış etkisini artırıyor.

Bu şartlarda, Brent petrolün varili yüzde 4,54 artışla 123,39 dolara yükselerek bugüne kadar geldiği en büyük seviyeyi gördü.

ABD ham petrolü ise yüzde 3,5 artışla 110 dolara yükseldi.

POMPAYA ZAM BEKLENTİSİ

Dün 105 dolara kadar çıkan Brent petrolün bugün geldiği 123,39 dolarlık seviyenin küresel piyasaları derinden etkilemesi ve pompaya zam olarak yansıması bekleniyor.

TRUMP "ABLUKA"DEDİ, BRENT ETKİLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programına ilişkin ABD'nin endişelerini giderecek bir anlaşma sağlanana kadar deniz ablukasını sürdüreceklerini belirtmesinin petrol fiyatlarına etkisinin derin olduğu belirtiliyor.

İran limanlarına yönelik deniz ablukasının devam edeceği mesajını veren Trump, "İranlılar anlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben ablukayı kaldırmak istemiyorum çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN'A DENİZ ABLUKASI SÜRECEK"

ABD Başkanı Trump, nükleer silah konusunda ABD'nin endişelerini ortadan kaldıracak bir anlaşma sağlanana kadar İran'a yönelik deniz ablukasının süreceğini yineledi.

İran limanlarına uygulanan ablukanın "bombalamaktan" daha etkili olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar. Durum onlar için daha da kötüye gidecek. Nükleer silaha sahip olamazlar." ifadelerini kullandı.

BAE'NİN OPEC'TEN ÇIKMASININ FİYATLARI ARTIRICI ETKİSİ

Brent petrolün savaşın ve petrol sevkiyatındaki aksamanın dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) çıkma kararının etkisi olduğu da konuşulanlar arasında.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti.