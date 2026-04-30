Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

GELİN BÖCEK GÖZALTINA ALINDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 kişi hakkında, sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi.

İşlemlerin ardından Zuhal Böcek gözaltına alındı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Zuhal Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ağustos 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Böcek, 19 Aralık'ta tahliye edilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET'e yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Belediyenin festival organizasyonlarını yapan firmalar ve belediye çalışanlarından çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yapılan operasyonlar sonucu ilk etapta 33 kişi gözaltına alındı.

RÜŞVET SORUŞTURMANDA NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

GÖKHAN BÖCEK TUTUKLANDI

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İHALE SONRASI MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

12 Ağustos'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer almış, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürülmüştü.

Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girmişti.

DÖVİZ BÜROSU VE 2 KUYUMCUYA KAYYUM ATANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.



ANTALYA'DAKİ RÜŞVET VE YOLSUZLUKTA UYUŞTURUCU AĞI

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in rüşvet paralarını aklaması ve belediye araçlarıyla taşınan kokainler dosyaya girdi.

"BUNU OKURLARSA ÇIKAMAM ZATEN"

Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in telefonunda yapılan dijital incelemeler tamamlandı.

Skandalı Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek Böcek'in WhatsApp konuşmaları ele verdi.

WhatsApp konuşmalarının Gökhan Böcek'in, eşine "Bu mesajları okurlarsa çıkamam zaten" şeklinde attığı mesaj kayıtlara geçti.

KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Adli Tıp Kurumu, Böceklerin testinde kokain tespit etti.

MİDE BULANDIRAN İDDİALAR

4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkması beklenen Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in evlendiği Zuhal Böcek'in aslında Muhittin Böcek'in sevgilisi olduğu iddia edildi.

Gazeteci Tamar Tanrıyar'ın ortaya attığı iddialara göre Gökhan Böcek'le evlenen Zuhal Böcek, ilişkide "erkek" rolünü üstelenen kişi, Gökhan Böcek ise ilişkide "kadın" rolünü üstleniyor.

VİDEO KAYDI ALDI

İddialara göre Zuhal Böcek, Gökhan Böcek ile arasında yaşanan cinsel birleşimleri videoya alarak kayıt altında tuttu.

İddiaya göre Zuhal Böcek'in daha sonra bu görüntüleri, vakti zamanı geldiğinde kullanılmak üzere CHP'de "birilerine" servis ettiği ifade edildi.