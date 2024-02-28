Hatay'da yıkılan siteden geriye tabelası kaldı! Yürek burkan anlar Hatay’da yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nden geriye sitenin tabelası ve boş arazi kalırken, o anlar depremin boyutunu bir kez daha ortaya çıkardı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Bu illerden en fazla yıkım ise Hatay'da gerçekleşti. Burada yaklaşık 25 bin vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremin yerle bir ettiği Antakya ilçesinde bulunan 600 Evler Sitesi ise yaklaşık bin 200 kişiye mezar oldu.

Depremin ilk saniyelerinde yüzde 80’i yıkılan siteden geriye kalan konutlar ise ağır hasarlı olmasın sebebiyle iş makineleriyle yıkıldı.

Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesiyle 600 Evler Sitesi'nden geride eski günlere ait sadece sitenin tabelası kaldı.

"Tanıdığım 50 kişi hayatını kaybetti"

10 yıldır 600 Evler Sitesi'ne yakın bir noktada kebapçılık yapan 37 yaşındaki Muhsin Bekçi, “Sallantılar hızlanmaya, şiddetlenmeye başladı ve sonra patlama sesi geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buradaki yapılar çok eskiydi. Bütün binalar 1990 yılı öncesi binalardı. Bulunduğumuz alandaki binalar daha yeniydi. Yeni binalar yıkılmazken diğer binaların yüzde 80’i yıkıldı ve binlerce insan öldü.

Sağlam olan bloklardaki insanlar kurtarılırken diğer bloktaki insanlar hayatını kaybetti. Benim bu siteye yakın kebapçı dükkanım vardı ama depremde yıkıldı. Bu sitede tanıdığım 50 kişi hayatını kaybetti. Burada 600 konutlarından sadece geriye tabelası ve bomboş bir arazi kaldı.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)