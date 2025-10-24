Hatay'da yola fırlaya çocuk kazaya neden oldu

- Hatay'da yola fırlayan çocuğa çarpmamak isteyen sürücü, karşıdan gelen araçla çarpıştı.
- Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
- Sürücüler kazayı hafif yaralı atlattı.
Hatay'da korku dolu anlar...
Payas ilçesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yola aniden fırlayan çocuğu fark eden otomobil sürücüsü, manevra yaparak karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.
ÇOCUK YOLA FIRLADI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Anbean araç kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun yola fırladığı ve 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü.
SÜRÜCÜ DE SON ANDA KURTULDU
Kazada otomobil sürücülerinin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.