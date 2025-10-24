Abone ol: Google News

Hatay'da yola fırlaya çocuk kazaya neden oldu

Yola fırlayan çocuğa çarpmamak isteyen otomobil sürücüsünün karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kaza, korku dolu anlara neden oldu.

  • Hatay'da yola fırlayan çocuğa çarpmamak isteyen sürücü, karşıdan gelen araçla çarpıştı.
  • Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
  • Sürücüler kazayı hafif yaralı atlattı.

Hatay'da korku dolu anlar... 

Payas ilçesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yola aniden fırlayan çocuğu fark eden otomobil sürücüsü, manevra yaparak karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ÇOCUK YOLA FIRLADI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Anbean araç kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun yola fırladığı ve 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü.

SÜRÜCÜ DE SON ANDA KURTULDU

Kazada otomobil sürücülerinin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

