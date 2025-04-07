İHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir vatandaşın yüzüğü, parmağına sıkıştı.
Uzun süre yüzüğü çıkarmaya çalışan vatandaş başarılı olamadı.
Şahıs, parmağının morarması ve yaşadığı ağrı üzerine hastaneye giderek yardım istedi.
YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ KOŞTU
Durum üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağında sıkışan yüzüğü kesici alet yardımıyla çıkarttı.
Yüzüğün çıkarılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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