3 aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hatay’ın Payas ilçesine bağlı Özkul Çolak Caddesi üzeri noter kavşağında bir otomobil, kavşaktan dönüş yapmak için yaklaştığı sırada karşı yönden gelen A.Ç. (36) idaresindeki otomobile çarptı.

Savrulan otomobil ise yolun karşısına geçmek için bekleyen pikaba çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 kişi, aracın içinde sıkıştı

İHA’nın haberine göre; otomobil içerisinde sıkışan A.Ç. ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hatay’da, zincirleme kaza anları kamerada

