Yalı Çapkını'nın Ece'si Instagram'ı kasıp kavurdu! Ayna karşısında Seyran'ı solladı... Yalı Çapkını kadrosunda dahil olması ile adından söz ettiren Nila Yari, sosyal medyada beğeni topluyor.

ensonhaber.com

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Yalı Çapkını'nda git gide yükselen tansiyon, seyircileri de ekrana kilitliyor.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı dizi, yeni bir ismi dahil etti.

Yalı Çapkını dizisinde "Ece" karakteriyle dahil olan Nila Yari, dikkatleri çekmeyi başardı.

Seyran'ın cesur ev arkadaşı

Seyran ile birlikte Hattuç Hala'nın cezasını çeken Ece, performansı kadar güzelliğiyle de ilgi gördü.

Adını ilk kez Yalı Çapkını ile duyuran genç oyuncu Nila Yari, Instagram'da beğeni topladı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan Yari, ayna karşısındaki pozlarıyla dudak ısırttı.

Genç ve güzel oyuncuya Yalı Çapkını izleyicilerinden güzel yorumlar yağıyor.

İşte o karelerden bazıları...