İHA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan depremzede Tülay Ateş, 2023 Nisan ayında hayalini kurduğu Opel Mocca modelini 1 milyon TL'ye satın aldı. Ancak, aracını kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra karşılaştığı airbag arızası, yaşamını kabusa çevirdi. Ateş, arızanın 5 kez tekrarlanmasının ardından aracını yetkili servise götürdü ve burada motorunun izinsiz olarak değiştirildiğini fark etti.

Satın aldığı aracın motorunun değiştiğini, ayrıca motor numarasının evraklarla uyumsuz olduğunu gören Ateş, durumu Opel'e bildirse de herhangi bir çözüm bulamadı. Yaşadığı olumsuz deneyim nedeniyle aracının değer kaybettiğini ve hayallerinin yarıda kaldığını belirten Ateş, süreci yargıya taşıdığını söyledi.

"ARACIMDA KAPORTA DIŞINDA HER ŞEY DEĞİŞMİŞ"

Tülay Ateş, aracındaki sorunun başlangıcını şu sözlerle anlatıyor:

Opel Mocca'mı 2023’ün Nisan ayında 1 milyon TL’ye aldım. Ancak 4 ay sonra arızalar baş gösterdi. Airbag lambası yanmaya başladı ve motor durdurulması gerektiği uyarısı verdi. Bu durum 5 kez tekrar etti ve her seferinde aracımı servise götürdüm. Sonunda aracımın motorunun değiştiğini fark ettim. Kaporta dışında aracımın beyin, akü, şanzıman ve motoru tamamen değiştirilmiş. Servis, aracı düzeltiklerini söyledikten sonra tekrar sorunlar yaşadım.

"OPEL'E GÜVENDİM, AMA BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTILAR"

Opel’i tercih ettiği için büyük bir pişmanlık duyduğunu dile getiren Ateş, şu ifadeleri kullandı: