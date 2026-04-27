Sakarya’da çatı yangını: Annenin soğukkanlılığı olası faciayı önledi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı bir binada çıkan çatı yangını, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Alevlerin hızla yayıldığı anlarda evde bulunan annenin aldığı kritik karar ise olası bir patlamanın önüne geçerek büyük bir faciayı engelledi.

ALEVLER ÇATIYI SARDI

Yangın, Yahyalar Mahallesi 1475 Sokak’taki iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını sararken, yoğun duman çevreyi kapladı.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHALLELİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR SOKAĞA SAVRULDU

Yangın sırasında alevlerin etkisiyle çatıdan kopan tahta ve kiremit parçaları yola düştü. Olay anında sokakta kimsenin bulunmaması olası yaralanmaların önüne geçti.

ANNENİN DİKKATİ, TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

Yangın sırasında evde bulunan anne ve üç çocuğunun, alevleri fark ettikleri anda doğalgaz vanasını kapatarak binayı terk ettikleri öğrenildi. Bu müdahalenin, yangının büyüyerek patlamaya yol açmasının önüne geçtiği değerlendirildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

İlk belirlemelere göre yangının elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Yoğun dumanın mahalleyi kapladığı anlar ise drone'la havadan görüntülendi.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.