Dünya turunun önemli rotaları arasında bulunan Hindistan'da cinsel saldırı skandalları son bulmuyor.
Özellikle Hint erkekler ülkelerindeki yabancı kadınları adeta cinsel saldırıda bulunabilecekleri kurbanlar olarak görüyor.
Hint erkekleri bu sorunlu anlayışlarını ülkelerinin dışında da sürdürüyor.
Yalnız gördüğü kadına saldırdı
Bu kapsamda saldırının hedefi bu kez Hong Kong metrosunu gece geç saatlerde tek başına kullanan Koreli bir kadın oldu.
Merdivenlerde sapığın saldırısına uğrayan Twitch yayıncısı kadın kurtulmak için telefonundan canlı yayın açtı.
O anlar canlı yayında
Kadını taciz eden sapık yayını görünce kurbanını bırakıp uzaklaşırken o anlar canlı yayına yansıdı.
Saldırgan öldürüldü
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken Amit Jariyal isimli olduğu belirlenen Hint göçmenin cansız bedeni parçalanmış halde bir tünelde bulunmuştu.
İspanyollara saldırıdan sonra yine gündemde
Söz konusu görüntüler geçtiğimiz günlerde Brezilyalı ve İspanyalı dünya gezgini çiftin Hindistan'da 7 sapığın tecavüzüne uğramasıyla yeniden gündeme geldi.
O anlara ilişkin görüntüler yeniden dolaşıma girdi.
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