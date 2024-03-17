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Hong Kong'da canlı yayın yapan Koreli kadını taciz eden Hint

Hong Kong'da canlı yayın yapan Koreli kadını taciz eden Hint Hong Kong'da bir metro çıkışında yalnız olduğunu fark eden bir Hint sapığın saldırısına uğrayan Koreli kadının, canlı yayın açarak saldırıdan kurtulduğu anlar yeniden sosyal medyada gündem oldu.