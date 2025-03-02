Iğdır'da iki aile arasında kavga: 2 ölü

İHA

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde aralarında husumet olan Kalkan ve Baktemur aileleri, sabah Iğdır kent merkezinde kavga etti.

İki taraf köye giderken Katırlı köyü yakınlarında silahlı kavga çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Osman Kalkan ve Çetin Kalkan hayatlarını kaybetti.

Şaban Baktemur ile Eyüphan Kalkan ise yaralandı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili güvenlik güçleri, köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.