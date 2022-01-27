Iğdır’da madde bağımlısı genç, kendi evini ateşe verdi

Iğdır’da madde bağımlısı genç, kendi evini ateşe verdi

Iğdır’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

Iğdır'da saat 20:30 sıralarında Özgür Mahallesi Çakır Sokak'ta, madde bağımlısı bir genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

YARALI VE CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri genci dışarı çıkardı.

İtfaiye ekipleri daha sonra çıkan yangına müdahale etti. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.



