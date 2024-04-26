Yüzünüze susam sürün, silgi etkisi görün... Cildine önem verenlerin sıklıkla kullandığı susam, kaybedilen kolajen miktarını geri kazandırıyor.

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Cildimiz, yaş aldıkça görüntüsünü değiştirmeye başlar.

Parlak ve esnek bir cildin yerini bakım yapılmadığı takdirde kırışık ve sarkık bir yüz alır.

Düzenli olarak temizlemek ve bakım yapmak, ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı görünüm sağlar.

Cilt bakımı için binlerce çeşit ve yöntem var iken, son dönemlerde "susam" dikkat çekiyor.

Genellikle hamur işlerini süslemede kullanılan susam, cildin bir numaralı dostu çıktı.

Yüzünüze susam sürdüğünüzde neler olabileceğini hiç düşündünüz mü...

İşte susamlı bakımın faydaları...

Susamı ezerek yağını çıkarın ve yüzünüze maske gibi sürün. İsterseniz hazır susam yağı da kullanabilirsiniz. Hatta nemlendiricinizin içine de ekleyebilirsiniz.

Susam yağının cilde faydaları; nemlendirme, sıkılaştırma, toksinlerden arındırarak temizleme, yumuşatma, elastikiyetini geri kazandırma, yanıkları tedavi etme olarak sıralanabilir. Çünkü susam yağının içerdiği çinko, vücuttaki kolajen üretimini artıran bir elementtir.