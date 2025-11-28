Iğdır'da sahte pasaport operasyonu: 9 düzensiz göçmen yakalandı Kentte sahte pasaport ile göçmen kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ile 9 düzensiz göçmen yakalanırken şahıslar Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

Göster Hızlı Özet Iğdır'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport kullanarak göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi ve 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüpheli İ.A. gözaltına alınırken, üzerinde 10 sahte pasaport ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler GÖKSEM'e teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Iğdır'da düzensiz göçe gözdağı veren operasyon... İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonda, hakkında örgütlü kaçakçılık faaliyetlerini yönettiği değerlendirilen İ.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. 10 ADET SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ Kırsal bölgede yapılan araştırmalarda, şüphelinin düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ederek Kars'a göndermeye çalıştığı tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda İ.A.'nın üzerinde 10 adet sahte yabancı pasaport ele geçirildi. 9 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI Öte yandan, şüphelinin Kars'a sevk etmeye çalıştığı 9 düzensiz göçmen kırsal alanda yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemlerinin başlatılması için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

