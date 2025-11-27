İki ilde narkotik operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele emniyet güçleri tarafından kararlılıkla sürdürülüyor.

Son olarak Mersin ve Erzurum'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

447 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çalışmalar neticesinde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, ayrıca şu sözleri kullandı:

"3 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI"

Yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ile Mersin ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerimiz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik.



Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.