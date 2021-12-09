İkna çalışmalaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmalaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın ikna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

PKK ÖRGÜTÜ 1 KİŞİ TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

2021'DE TESLİM OLANLARIN SAYISI 188 OLDU

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bu yıl içerisinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 188'e yükseldi.



