Kestanenin faydaları nelerdir? Kestane nelere iyi gelir? İçerisinde bulundurduğu vitaminler ile birçok hastalığa iyi gelen kestanenin faydaları saymakla bitmiyor. İşte kestanenin faydaları...

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Kestane, kestane ağacının meyvesidir. Genellikle kahverengi renkte, sert dış kabukla kaplı bir iç yüzeye sahiptir.

İç kısım ise yumuşak, unlu bir dokuya sahiptir. Lezzetli ve besleyici oldukları için çeşitli yemeklerde ve tatlılarda kullanılırlar.

Kestane sağlık açısından birçok faydası bulunan bir besindir. Hastalıklara karşı koruma sağlamasıyla bilinen kestane diyet ürünü olarakta tercih edilmektedir.

Kestane, lezzeti ve besleyici özelliklerinin yanında sağlık yararları açısından da son derece önemlidir.

İçerisinde yüksek miktarda selenyum, B1, B2 ve E vitaminleri içeren kestane son derece faydalıdır. Güçlü bir antioksidan olan kestane sayısız faydası ile mutlaka tüketilmesi gereken bir besin olarak göze çarpıyor.

Kestane birçok hastalığın önlenmesine yardım etmektedir. Ancak yüksek tansiyona sahip kişilerin kestane yemesi pek tavsiye edilmez.

Ayrıca damar sertliği şikayeti bulunan kişilerinde kestane tüketmeleri tavsiye edilmez.

İşte kestanenin faydaları...

Kestanenin faydaları

- Unutkanlığı ve alzheimerın önlenmesine yardımcı olur

- Bağışıklık sistemini güçlendirir

- Kolesterolü düzenler

- İshali önler

- Sakinleştirici özelliğe sahiptir

- Kalbi korur

- Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır

- Cinsel isteği arttırır

- Ateş düşürmeye yarar

- Stres giderilmesine olanak sağlar

- Tok tutucu özelliği ile sık sık yemek yemenizi önler

- Hücrelerin erken yaşlanmasını önleyerek hücrelerin yaşlanmasına karşı koyar

- Vücudu toksinlerden arındırır

- Beyin için son derece faydalıdır

- Detoks özelliği bulunur