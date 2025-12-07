Isparta’da başsız cesedi bulunan Ferdi Özdemir gözyaşlarıyla toprağa verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Isparta'da 5 Aralık sabahı Aydoğmuş köyü kırsalında ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, alevleri söndürülen otomobilin yakınında erkek bir cesetle karşılaşmıştı.

Yapılan incelemede, cesedin Ferdi Özdemir’e ait olduğu belirlenmiş ve cenaze otopsi için morga kaldırılmıştı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma, köylülerden alınan ifadeler ve yapılan teknik incelemeler doğrultusunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin karakoldaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KAYIP BAŞI OLMADAN DEFNEDİLDİ

Güçlükle ayakta duran aile bireylerinin katıldığı cenaze töreninin ardından Özdemir, köy mezarlığında dualarla defnedildi.

Jandarma ekipleri ise Aydoğmuş köyü ve çevresinde kayıp başın bulunması için arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.