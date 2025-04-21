Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

19 Nisan 2025 tarihinde Isparta'nın Sanayi Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki aracın, trafiğe açık alanda drift yaptığı belirlendi.

İki araç, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden tespit edildi.

69 BİN 41 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan incelemeler sonucunda araçların plakaları ve sürücüleri kısa sürede belirlendi.

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince her iki sürücüye toplam 69 bin 41 TL trafik idari para cezası uygulandı.

ARAÇLARDAN BİRİ 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Ayrıca araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten menedildi, sürücülerden biri hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 179/2. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.