DHA
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücü B.K. idaresindeki plakasız otomobil, şehir merkezi istikametinde ilerlerken, uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin takibi sonucu Gazipaşa Caddesi İrfan Aksu Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden B.K., otomobilin refüje çarpmasıyla durdu.
KAZA SONUCU ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
B.K. hakkında işlem başlatılırken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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