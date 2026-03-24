Nijerya'da yolcu taşıyan kamyon devrildi: 10 ölü 20 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinin Tafa-Gujeni kara yolunda yolcu taşıyan kamyon devrildi.

Ulusal Yol Güvenliği Sözcüsü Felicia Kalu, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Kalu, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade ederek ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Kalu, kazaya aşırı hızın yol açtığını işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.