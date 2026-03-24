Almanya'da iki Türk kökenli aday belediye başkanı oldu

Almanya'nın Bavyera eyaletinde pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerde 23 bin nüfusa sahip Kitzingen'de Özgür Seçmenler Partisi'nin adayı Enis Tiz, Münih'in güneyinde bulunan ve 65 bin nüfuslu Rosenheim'da da Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Abuzer Erdoğan belediye başkanı seçildi.

EYALETİN EN GÜÇLÜ PARTİSİNİN ADAYINI GERİDE BIRAKTI

31 yaşındaki Enis Tiz, oyların yüzde 55,3'ünü almayı başararak Bavyera'nın en güçlü siyasi partisi olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin adayını geride bıraktı ve Kitzingen Belediye Başkanı oldu.

Rosenheim kentinde de yine 31 yaşındaki Abuzer Erdoğan oyların yüzde 53,4’ünü alarak belediye başkanı seçildi.