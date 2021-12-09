Çevredekilere aldırış etmeden yol ortasında birbirine giren çiftin kavgası olay yerine gelen polisin müdahalesiyle son buldu.

Isparta kent merkezinde sokak ortasında tartışmaya başlayan bir erkek ve kadın arasında itiş kakış yaşandı.

Şahıs yanındaki kadının boğazını sıkarken çevredekiler durumu polise bildirdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis gelinceye kadar kalabalığa aldırmayan ikili tartışmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayınca uyarılan çift bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Isparta'da tartıştığı kadının boğazını sıktı ViDEO