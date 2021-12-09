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    Isparta'da tartıştığı kadının boğazını sıktı

    Çevredekilere aldırış etmeden yol ortasında birbirine giren çiftin kavgası olay yerine gelen polisin müdahalesiyle son buldu.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 16:54
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    Isparta'da tartıştığı kadının boğazını sıktı

    Isparta kent merkezinde sokak ortasında tartışmaya başlayan bir erkek ve kadın arasında itiş kakış yaşandı.

    Şahıs yanındaki kadının boğazını sıkarken çevredekiler durumu polise bildirdi.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Polis gelinceye kadar kalabalığa aldırmayan ikili tartışmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayınca uyarılan çift bölgeden uzaklaştırıldı.

    Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    Isparta'da tartıştığı kadının boğazını sıktı ViDEO

    Isparta da tartıştığı kadının boğazını sıktı #1

    Isparta da tartıştığı kadının boğazını sıktı #2

    Isparta da tartıştığı kadının boğazını sıktı #3

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