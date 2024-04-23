Isparta'da türbedeki yardım paraları çalındı Isparta'da bulunan bir türbenin içerisindeki yardım paralarının çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Türbesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda kasada toplanan yardım paralarının çalındığını fark eden Yeşilada Mahallesi Muhtarı Şükriye Kılınç durumu polise bildirdi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinin ardından soygunu Şükrü Y. (21) ve R.U. (17) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çalışmalar sonucu Şükrü Y. ve R.U. gözaltına alındı.

Şükrü Y. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşananlar kamerada

Hırsızlık anı türbenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şahısların türbeden içeriye girdiği ve ellerinde bulunan aletlerle kasayı açtıkları, paraları alarak uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)