Isparta'da yangın: 30 dönümlük tarla yanarak kül oldu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dumanlar yükseldi.

Bağkonak köyü Gönce mevkiinde bulunan bir tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MÜDAHALEYE BAŞLANDI

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aynı dakikalarda Kuyucak Köyü Muhtarı Saim Aydın, Kooperatif Başkanı Süleyman Yurtseven ve köy halkı, 2 su tankeriyle yangın yerine ulaştı.

Hasadı yapılmamış tarlaların zarar görmemesi için büyük çaba sarf eden köylüler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla traktörlerle arazileri sürdü.

30 DÖNÜM ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangında 30 dönüm tarım arazisi zarar görürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

"KÖYÜMÜZDE GEREKLİ EKİPMANLARIMIZ MEVCUTTU"

Yalvaç Kooperatif Başkanı Süleyman Yurtseven, "Arkadaşlarla köyde oturup sohbet ederken bir anda yangın çıktığına dair görgü tanıklarından telefon geldi. Köyümüzde bu tür durumlara karşı hazır bekleyen 4 su tankeri ve gerekli ekipmanlarımız zaten mevcuttu.

Haberi alır almaz hızla olay yerine geldik ve gördüğünüz gibi yangını kontrol altına aldık. Arazinin bir kısmı kuraktı ve buğdaylarımız yandı. Zor bir durum, Allah kimsenin başına vermesin. Gençlerin de desteğiyle yangını kontrol altına alıp söndürdük" dedi.