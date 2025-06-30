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Isparta'da yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü başka bir köyde yakalandı

Yalvaç ilçesinde Mevlüt Y. isimli şahsın kullandığı araç, yol kenarında yürüyen 69 yaşındaki adama çarptı. Kaza sonucu yaşlı adam hayatını kaybederken sürücü olay yerinden hızla kaçtı.

İHA İHA
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ihmalkar sürücü, hem öldürdü hem kaçtı.

Bağkonak köyü Akşehir Caddesi'nde yaşanan kazada Mevlüt Y. idaresindeki Volkswagen marka ticari araç, yol kenarında yürüyen 69 yaşındaki Mehmet Başoda'ya çarptı.

ÖNCE YAŞLI ADAMA SONRA DUVARA ÇARPTI 

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçe girişindeki duvara çarparak durabildi.

Kazanın ardından araç sürücüsü Mevlüt Y., olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Başoda'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

YERİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI

 Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde firari şüpheli Mevlüt Y., gece saat 04.45 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde, Ümit A. isimli şahsa ait evde saklanırken tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Mevlüt Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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