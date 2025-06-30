Isparta'da yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü başka bir köyde yakalandı Yalvaç ilçesinde Mevlüt Y. isimli şahsın kullandığı araç, yol kenarında yürüyen 69 yaşındaki adama çarptı. Kaza sonucu yaşlı adam hayatını kaybederken sürücü olay yerinden hızla kaçtı.