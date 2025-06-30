Isparta'da yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü başka bir köyde yakalandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ihmalkar sürücü, hem öldürdü hem kaçtı.
Bağkonak köyü Akşehir Caddesi'nde yaşanan kazada Mevlüt Y. idaresindeki Volkswagen marka ticari araç, yol kenarında yürüyen 69 yaşındaki Mehmet Başoda'ya çarptı.
ÖNCE YAŞLI ADAMA SONRA DUVARA ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçe girişindeki duvara çarparak durabildi.
Kazanın ardından araç sürücüsü Mevlüt Y., olay yerinden kaçtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Başoda'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
YERİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI
Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde firari şüpheli Mevlüt Y., gece saat 04.45 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde, Ümit A. isimli şahsa ait evde saklanırken tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Mevlüt Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.