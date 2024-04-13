Isparta'da zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandı Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde engelli oğlunun bıçakladığı yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Sabah 07.30 sıralarında Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde, K.Y.(43) isimli engelli şahıs tartıştığı babası Süleyman Yıldırım’ı(79) göğüs ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan Yıldırım ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken oğlu K.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralı baba, kurtarılamadı

Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ağır olan Süleyman Yıldırım buradan sevk edildiği Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)