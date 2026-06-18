A Milli Futbol Takımı, San Francisco'daki ilk antrenmanını yaptı

ABD'de San Jose Park'ta A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

MİLLİLERİN PARAGUAY MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma çalışmalarla devam etti.

Basına kapalı bölümde ise Paraguay maçının taktiği üzerinde duruldu.

Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.

Herhangi bir eksik futbolcunun bulunmadığı idmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Milliler, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45t'e San Jose Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.