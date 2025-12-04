İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü küle döndü

- İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.
- Dumanları fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekti ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
- Yangının nedeni bilinmiyor ve inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye ait otobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden şoför, içinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.