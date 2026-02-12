İstanbul'da yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yandaki binaya hasar verdi

- Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkılan bir binadan kopan parçalar, yan binaya hasar verdi.
- Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, vatandaşların kaçış anları kaydedildi.
- Yıkım esnasında kimsenin önünde bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada iş makinesi ile yıkım çalışması başlatıldı.
Bina yıkım esnasında kopan beton parçaları yan binaya hasar verdi.
O esnada bina önünde kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.
PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Yıkım esnasında çevredeki vatandaşların kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.
Görüntülerde binadan kopan parçalar büyük bir gürültüyle yan binanın üzerine düştüğü ve etrafı toz bulutu kapladığı görülüyor.
Öte yandan yıkım çalışmalarının devam ettiği alan havadan görüntülendi.