İstanbul'da yıkımı yapılan binadan kopan parçalar yandaki binaya hasar verdi Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binadan kopan beton parçaları, bitişiğindeki binanın üzerine devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşların kaçıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.