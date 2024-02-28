İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bir anda yolun ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 saldırgan kaldırımda yürüyen 2 kişiye doğru koşarak ellerindeki uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Yüzleri maskeli ve üzerlerinde çelik yelek olan saldırganlar saldırı sonrasında geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar kamerada
Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde araçtan inen 3 saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.
Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışması sürerken olayda yaralanan ya da ölen kimsenin olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış