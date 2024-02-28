İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında uzun namlulu silahlarla saldırı İstanbul Arnavutköy'de hafif ticari araçla cadde ortasında duran yüzleri maskeli ve çelik yelekli şahıslar kaldırımda yürüyen 2 kişiyi kovalayarak uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bir anda yolun ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 saldırgan kaldırımda yürüyen 2 kişiye doğru koşarak ellerindeki uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Yüzleri maskeli ve üzerlerinde çelik yelek olan saldırganlar saldırı sonrasında geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar kamerada

Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde araçtan inen 3 saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.

Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışması sürerken olayda yaralanan ya da ölen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)