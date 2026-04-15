Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili ilk mesaj

Türkiye yasta..

Şanlıurfa'nın ardından bir okula silahlı olayı daha Kahramanmaraş'ta yaşandı.

Kentte bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na, bir 8.sınıf öğrencisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 13 kişinin de tedavisi sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere başsağlığı ailelerine sabır diledi.

"OLAY MUTLAKA AYDINLIĞA KAVUŞTURULACAKTIR"

Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşacağını belirten Cumhurbaşkanı, saldırının siyasi polemiklere malzeme edilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu:

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır.

"ACININ SİYASETİ OLMAZ"

Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.



Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.



Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.



Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum.



Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum.