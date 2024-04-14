İHA
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat alanında bulunan mobil vinç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de çalışma yaptı.
İnşaat işçisi can verdi
Sağlık ekipleri inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan devrilen mobil vinç havadan görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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