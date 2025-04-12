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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında darbedilen ve kesici aletle göğsünden yaralanan Faruk Keser (19), kaçarak bir dükkana sığınmaya çalıştı.

Burada da Keser'i darbetmeyi sürdüren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Keser'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekipleri olay yerine yakın bir parkta üzerlerinde kan izleri bulunan M.G. (19), A.A. (19), O.S. (24), M.D. (25), S.A. (26), İ.A. (20), Y.A. (22) ve Ö.F.A. (23) adlı zanlıları gözaltına aldı.

Kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.