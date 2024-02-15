İstanbul Avcılar'da kaldırımda giden sürücüye ceza kesildi İstanbul Avcılar'da hafif ticari aracın yaya kaldırımında gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen sürücüye bin 380 lira para cezası uygulanırken trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten hakkında adli işlem başlatıldı.

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DHA

Baran AKKAYA/İSTANBUL,(DHA) AVCILAR’da bir otomobilin yaya kaldırımında gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilin plakasından sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücü O.D.'ye bin 380 lira para cezası kesildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde hafif ticari aracın yaya kaldırımında ilerlediği anları trafikteki bir sürücünün cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Adli işlem başlatıldı

Aracının plakası ve kimlik bilgileri tespit edilen sürücü O.D.'ye trafik işaret ve levhalarına uymamak maddesinden 690, araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek maddesinden 690 olmak üzere toplam bin 380 lira para cezası kesildi.

O.D. hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten de adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)