İstanbul Avcılar'da kazada 7 araç hasar gördü

DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi D-100 kara yolunda Beylikdüzü yönüne giden araçlardan biri aniden fren yaptı.
Bu araç ile birlikte peşinden gelen 6 araç da duramayarak birbirlerine çarptı.
YARALANAN OLMADI
Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Yolun sol şeridi trafik ekibinin çalışması yapabilmesi ve araçların çekilebilmesi için uzun süre kapalı kaldı.
D-100'de Beylikdüzü istikametinden trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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