İstanbul Avcılar'da kazada 7 araç hasar gördü

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi D-100 kara yolunda Beylikdüzü yönüne giden araçlardan biri aniden fren yaptı.

Bu araç ile birlikte peşinden gelen 6 araç da duramayarak birbirlerine çarptı.

YARALANAN OLMADI

Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Yolun sol şeridi trafik ekibinin çalışması yapabilmesi ve araçların çekilebilmesi için uzun süre kapalı kaldı.

D-100'de Beylikdüzü istikametinden trafik yoğunluğu oluştu.