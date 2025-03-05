İstanbul Bağcılar'da ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Mehmet K.'ye ait berber dükkanı daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeni ile husumetlileri tarafından bir hafta önce kurşunlandı.

Gece saatlerinde husumetli 2 kişi berber dükkanına yine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken Mehmet K. ise vücuduna isabet eren mermilerle yaralandı.

DURUMU AĞIR

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şüpheliler için arama çalışması başlattı.