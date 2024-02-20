İHA
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Rauf Orbay Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak yan yattı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Alper U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yan yatan araç ise çekici ile yoldan kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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