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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Beykoz ilçesi Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerleyen otomobil, buzlu yolda kontrolden çıktı.

Yaklaşık 300 metre kayan otomobil, önce sokak üzerindeki taksiye ardından evlerin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 YARALI

Kazada çarptığı evin yatak odasının duvarını yıkan, daha sonra başka bir eve de çarpan otomobilin sürücüsü ile taksi şoförü hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olay anı bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, şans eseri evde yaşayanlara bir şey olmadığını söyledi.

Olay anında uyuduğunu anlatan Hancıoğlu, "Duvarı tamamen yıkılan oda, annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi, 'Bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı" dedi.