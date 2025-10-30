İstanbul Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı

- Beyoğlu'nda kız isteme sırasında patlatılan havai fişekler, dört katlı bir apartmanda yangına neden oldu.
- İtfaiyenin müdahalesiyle mahsur kalan 8 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Çukur Mahallesi'nde havai fişek patlatılması sonucu 4 katlı apartmanda yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulunuldu.
Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında apartmanda mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
"KIZ İSTEMEYE GELDİLER"
Mahalle sakini Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler, havai fişek fırlattılar. Havai fişeğin birisi binaya geldi. Evin yandığını gördük, hemen koştuk. İki dairede bulunanları kurtardık. Yüzlerimizi bağlayarak üst kata çıktık arkadaşlarla. Sonra itfaiye geldi, içeride bulunanları kurtardı" dedi.