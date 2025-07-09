İstanbul Beyoğlu'nda tüneli kapatan motosiklet sürücülerine 133 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri eğlence amacıyla motosikletleriyle Beyoğlu ilçesindeki Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ni trafiğe kapatan sürücülere yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve plaka bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilen 13 motosiklet sürücüsü yakalandı.

133 BİN LİRA CEZA

Sürücülere araçların ters yönde sürülmesi, tünel içinde duraklama yapılması, izinsiz akrobasi hareketi yapılması ve kask kullanılmaması suçlarından toplam 133 bin 745 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca 9 sürücü hakkında ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanılması suçundan adli işlem başlatıldı.