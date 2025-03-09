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İHA

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangının etkisiyle binadan yükselen dumanlar, çevreyi sararken üst katlarda yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 7 vatandaş, bölgeye sevk edilen ambulanslarda ayakta tedavi gördü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Dumandan etkilenen bir kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı ancak tedbiren hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı, yangının çıkış nedenini ise incelemelerin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.