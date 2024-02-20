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İstanbul Fatih'te hareketli dakikalar: Rastgele ateş açıp kaçtı

İstanbul Fatih'te hareketli dakikalar: Rastgele ateş açıp kaçtı İstanbul Fatih'te kimliği belirsiz bir kişi etrafa ateş açtı. O sırada lokantada yemek yiyen polis memurları silah sesleri üzerine dışarı çıkarken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.