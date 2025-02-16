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AA

Sevgililer Günü'nün simgesi kalpli balonlar bu kez sevindireceğine yaraladı.

Kadıköy'de satılan uçan balonların patlayıp alev alması sonucu bir kadın yaralandı.

Göztepe Mahallesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satış yapmak için bir kafeye giren seyyar satıcı Y.N'nin elindeki uçan balonlar, henüz belirlenemeyen nedenle patlayarak alev aldı.

MÜŞTERİNİN SAÇI VE YÜZÜ YANDI

Bu sırada kafede müşteri olarak oturan A.N. isimli kadının saçında ve yüzünde yanıklar oluştu.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SATICI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan seyyar satıcı ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.