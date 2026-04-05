Adana'da aç kalan kurdun yerleşim yerine indiği anlar kamerada

Feke ilçesinde doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt, mahalleye indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Anda'da sabah saat 06.30 sıralarında Feke ilçesinde doğada aç kaldığı tahmin edilen kurt, Gedikli Mahallesi’ne gelerek sokak aralarında yiyecek aradı.
KURTUN YİYECEK ARAYIŞI KAMERADA
Kurdun yiyecek aradığı anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kurdun sokak boyunca ilerlediği, çevreyi kontrol ettikten bir süre sonra gözden kaybolduğu yer aldı.
